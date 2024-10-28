هجوم مسلح في تشاد يودي بحياة 40 جنديًا

أعلنت الرئاسة في تشاد، اليوم الاثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 40 جنديًا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على قاعدة عسكرية في غرب البلاد خلال الليلة الماضية.

ووفقًا لما نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، قام الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بزيارة ميدانية لموقع الهجوم صباح اليوم، حيث أصدر توجيهات بإطلاق عملية عسكرية لتتبع المهاجمين والرد عليهم.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل حول الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء، لكن الحكومة التشادية أشارت في السابق إلى أن جماعة "بوكو حرام" المتشددة قد تكون وراء الهجمات التي شهدتها المنطقة في أوقات سابقة.