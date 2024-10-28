«القاهرة الإخبارية»: المشاهد من عيترون اللبنانية «صادمة».. والاحتلال يستهدف مستقبل الزراعة

أكدت فاطيما رسلان، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن المشاهد من عيترون اليوم بعد استهدافها من الاحتلال الإسرائيلي عبر تفخيخ أحياء كاملة "صادمة جدًا"، موضحة أن تفجير الاحتلال للأحياء ببلدة عيترون الجنوبية في قضاء بنت جبيل كان أمام أعين العالم أجمع.

وشددت «رسلان»، خلال رسالة على الهواء من بيروت، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية رغدة منير، على أن الأحياء المستهدفة "سكنية بامتياز" تركها أهلها منذ تقريبًا عام بسبب الحرب.

وذكرت، أن التصعيد الإسرائيلي على البلدات اللبنانية تكرر في الأيام الماضية، وهناك أحياء كاملة تُزال من الخريطة اللبنانية، كما أنّ المتفجرات التي يقصفها الاحتلال على البلدات اللبنانية تمنع الحياة في المستقبل وتحويل الأراضي زراعية إلى مناطق غير صالحة للزراعة، ومن ثم، فإن الاحتلال يستهدف مستقبل الزراعة والنبات في لبنان.