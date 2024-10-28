سفيان رحيمي: هدفنا الفوز على الأهلي.. ولن نتأثر بالضغط الجماهيري

تحدث المغربي سفيان رحيمي، لاعب فريق العين الإماراتي، عن مواجهة النادي الأهلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي، في الثامنة مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وقال سفيان رحيمي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والعين: مباراة كبيرة أمام الأهلي، وإن شاء الله يكون تحضيرنا لها في أفضل شكل والأهم تحقيق الفوز وليس من الضروري أن أسجل الأهم أن يفوز الفريق.

أضاف رحيمي أن مباراة الاهلي والعين ستكون بين فريقين كبار ونحن فخورون بأننا سنواجه فريق بحجم الأهلي وجئنا لتقديم مباراة كبيرة ونسعى لأن نكون على قدر المسئولية وإن شاء الله نفوز بكأس المباراة والتأهل للمرحلة المقبلة.

ورد النجم المغربي على سوال حول ارتباطه بالأهلي في وقت سابق وعدم الانضمام سيمثل حافزًا إضافيًا لك؟ قائلا: هناك وكيل لاعبين هو المسئول عن أمور المفاوضات وأنا كل تركيزي على مباراة الغد وأركز مع العين فقط.

أشار رحيمي إلى أن اللعب أمام الحضور الجماهيري على ستاد القاهرة الدولي سينعكس على المباراة ويجعلها أفضل وهناك ثقة كبيرة بين اللاعبين ونحن معتادون على اللعب تحت الضغط الجماهيري، ونلعب دائمًا على ملعبنا في العين أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير".

وتحدث "رحيمي" عن أشرف داري لاعب الأهلي والمنتخب الوطني قائلا أتمنى له كل التوفيق، المواجهة هذه المرة مختلفة عن السابق وكل التوفيق للجميع وكما قلت مسبقًا نعتاد على اللعب تحت الضغط الجماهيري.

ووجه سفيان رحيمي الشكر للشباب والجماهير المغربية على ثقتهم به، وأتمنى التواجد في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي، أي لاعب يتمنى الاحتراف في أوروبا، لكن حاليًا تركيزي مع فريقي وإن شاء الله القادم أفضل".

واختتم رحيمي تصريحاته بالرد على سوأل حول ضغط المباريات وتاثيرة السلبي عليهم قائلا: لا بالعكس ونحن نتحدث عن نادٍ كبير، يجب أن يكون جاهزًا لخوض أكبر عدد من المباريات، ربما نخوض مباراة كل 72 ساعة، وكل اللاعبين على أتم الجاهزية، وإن شاء الله نقول كلمتنا في المباراة".