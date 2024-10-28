«تنشيط السياحة» تعلن خريطة المعارض الدولية حتى مايو 2025

كشفت هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، عن خريطة المعارض الدولية الخارجية التي ستشارك بها الهيئة مطلع العام المقبل، وتوفر خلالها جناح مصري يتيح للشركات والفنادق والمطاعم المصرية المشاركة بالمعرض من خلال جناح الهيئة مقابل اشتراك بالعملة الأجنبية.

وفي يناير 2025 تشارك الهيئة بمعارض: باريس في فرنسا، هلسنكي فنلندا، فيتور مدريد إسبانيا، شتوتجارت ودوسلدورف ألمانيا، دبلن أيرلندا، مومباي الهند، وزيورخ سويسرا، ثم في فبراير تشارك بمعارض: أوتراخت هولندا، أسطنبول تركيا، ميلانو إيطاليا، ملبورن أستراليا، نيودلهي الهند، ميونخ ألمانيا، بودابست المجر، برجامو إيطاليا، هرننج الدنمارك.

وفي مارس 2025 تشارك الهيئة في معارض: itb برلين ألمانيا، براغ التشيك، موسكو روسيا، كوجنتري إنجلترا، وفي أبريل تشارك بمعارض: ساوباولو البرازيل، وأوتاوا كندا، وسول كوريا، ثم في مايو تشارك بمعرض سوق السفر العربي بدبي الإمارات المتحدة، وفرانكفورت ألمانيا.

ويبلغ رسم المشاركة للمنشأة السياحية في أي معرض 2500 يورو، باستثناء معارض: دوسلدورف ألمانيا، وكوجنتري إنجلترا، وفرانكفورت ألمانيا، حيث يبلغ رسم المشاركة لأي منشأة في هذه المعارض 3200 يورو.