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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة سيدات الزمالك تنتصر على سبورتينج بثلاثية نظيفة

طائرة سيدات الزمالك
طائرة سيدات الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 12

25 -  18

25 -  23

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون، والطيران، وهليوليدو".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق مع نظيره الزهور ، يوم الجمعة المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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