طائرة سيدات الزمالك تنتصر على سبورتينج بثلاثية نظيفة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز .
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25- 12
25 - 18
25 - 23
ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون، والطيران، وهليوليدو".
ومن المقرر، أن يلتقي الفريق مع نظيره الزهور ، يوم الجمعة المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.
ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".