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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يناقش آليات رفع مستوى الخدمة بوحدات الرعاية الأساسية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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ترأس اليوم الإثنين، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إجتماع مديري الإدارات الصحية بمراكز المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتور هاني فؤاد مدير أسعاف سوهاج، والدكتور عمرو العرشي مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور ايهاب يوسف مدير مركز المعلومات، وذلك لمناقشة سبل تطوير ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و أليات تطبيق الميكنة  بوحدات الرعاية الأولية لتقديم خدمة افضل للمواطنين و تماشياً مع مبادرة  التطوير ورؤية مصر 2030 وكذلك بحث اوجه التعاون بين مديرية الصحة و هيئة الإسعاف المصرية فرع سوهاج لصالح المريض.

ومن جانبه شدد " دويدار " علي ضرورة البدء في ميكنة الخدمات الصحية بالوحدات و  المتابعة المستمرة للخدمة والإنضباط ومتابعة التردد اليومي لوحدات الرعاية الأولية وتوفير كل الدعم لها لتكون قادرة على تقديم الخدمات الصحية المنوطة بها.

وكذلك المتابعة الدائمة والدقيقة للملفات العائلية بالوحدات و متابعة خدمة الأخصائي لما لها من أهمية كبيرة لخدمة المرضي وتسهل حصولهم علي الخدمة الطبية المتخصصة، وتكثيف خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة والوصول لجميع المواطنين المستهدفين و تقديم الخدمة لهم من خلال حملة 100 يوم صحة مشيداً بأداة عدد من الوحدات وتميزها لافتاً إلى تقديم أوجه الدعم للوحدات لتكون قادرة علي تقديم الخدمة الصحية.

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حملة 100 يوم صحة دكتور خالد عبدالغفار خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء محافظ سوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج