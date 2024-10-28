"اختلال" لثقافة الشاطبي أفضل عرض بمهرجان ليالي مسرح جسور الدولي بالمغرب

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان ليالي مسرح جسور الدولي، في دورته الثالثة عشرة، التي أقيمت بمدينة الثقافة والفنون بأسفي بالمغرب، عن فوز العرض المسرحي "اختلال" لشريحة مسرح قصر ثقافة الشاطبي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بثلاث جوائز في ختام المهرجان.

وحصد العرض المسرحي "اختلال" جائزة أفضل عرض جماعي، وجائزة أفضل ممثل مركز أول في المهرجان للفنان أحمد صدام، وجائزة تميز في التمثيل للفنان محمد فريد، من أصل 8 جوائز للمهرجان.

وهنأ الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فريق العرض المسرحي وفناني وصناع العمل على فوزهم بجوائز المهرجان الدولي، مشيرا أن مسرح الثقافة الجماهيرية يؤكد دائما قدرته على التميز والمنافسة وحصد الجوائز على جميع المستويات

وأعرب "ناصف" عن اعتزازه بما يشهده النشاط المسرحي بالهيئة من تطور خلال الآونة الأخيرة، مقدما شكره لجميع القائمين على النشاط من إدارة المسرح والشئون الفنية بالهيئة، متمنيا للجميع التوفيق في القادم.

عرض "اختلال" عن نص "صدى الصمت" لقاسم مطرود، دراماتورجيا وإخراج أشرف علي، ديكور وملابس دنيا عزيز، إضاءة أحمد طارق، إعداد موسيقي ندى علاء، تمثيل: أحمد صدام، أحمد عامر، محمد فريد.

والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمته شريحة مسرح قصر ثقافة الشاطبي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومثل العرض مصر في المهرجان ضمن عدة عروض دولية خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الحالي، تحت شعار "التكوين المسرحي والفني بوابة نحو التشغيل"، وتضمن برنامج الدورة معرضا للفنون التشكيلية وندوات تقييم العروض المشاركة ولقاءات مع أساتذة وفنانين كبار.

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