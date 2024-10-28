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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد رباعية الكلاسيكو.. هانز فليك يحصد جائزة أفضل مدرب في إسبانيا

هانز فليك
هانز فليك
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تُوج الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بجائزة مدرب الشهر، كأفضل مدرب في إسبانيا، خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويُعد هذا الشهر مثالياً بالنسبة لبرشلونة، حيث حقق الفوز بجميع مبارياته، وكلها بفارق كبير، وكان ابرزها الكلاسيكو أمام الغريم التقليدى ريال مدريد برباعية نظيفة، فى قلعة "سانتياجو بيرنابيو".
حيث خاض الفريق الكتالوني 3 مباريات في الليجا، خلال شهر أكتوبر، فاز بها جميعًا، حيث وسع الفارق مع ريال مدريد في الصدارة إلى 6 نقاط.

وفاز برشلونة فى المباراتين الأخريين، بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو ألافيس، وبخماسية على إشبيلية.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يحرز فيها فليك جائزة مدرب الشهر مع البلوجرانا، بعد الأولى في أغسطس الماضي.

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