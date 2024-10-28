رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي وفد مؤسسة لانجهام بكلية اللاهوت بالعباسية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، في لقاء استضافته كلية اللاهوت الإنجيلية بالعباسية، بحضور وفد من مؤسسة "لانجهام" من المملكة المتحدة، بقيادة القس جون ليبي، رئيس المؤسسة، والدكتور هاني حنا، مدير برنامج الكتابة والنشر بالمؤسسة.

وكان في استقبال رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس صموئيل رزفي، عميد الكلية، والدكتور القس عاطف مهني، مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط في الكلية.

ألقى الدكتور القس أندريه زكي محاضرة بعنوان "المسيحية في الشرق الأوسط والمناخ الديني الحالي"، تناول فيها أبرز القضايا الراهنة المتعلقة بالمسيحية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر تتكون من ١٩ مذهبًا إنجيليًّا و١٥٠٠ كنيسة محلية، مما يجعلها ثاني أكبر كنيسة في مصر والوطن العربي بعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما قدم عرضًا عن أهمية نشاط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤكدًا على دورها الفعال في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين وتعزيز العمل الاجتماعي في المجتمع، وهو ما يسهم في تحسين حياة الكثيرين وبناء مجتمع متماسك.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمشاركين من المملكة المتحدة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال: "الكنائس الإنجيلية بمصر كنائس وطنية تساهم بخبراتها من خلال مؤسساتها في دعم قضايا التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام، وتصلي كنائسها من أجل بلادنا العزيزة وجميع المصريين".

وشدد رئيس الطائفة خلال حواره على الدور الذي تقوم به مصر في المنطقة العربية والعلاقات الإسلامية المسيحية وتطورها.

واختتم اللقاء بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعل فيها الحضور مع رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء وفد لانجهام. ومن جانبهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، بجانب رصدهم للتطور والتغير الذي حدث في مصر.

وتعد مؤسسة "لانجهام" إحدى المؤسسات الدولية التي أسسها الدكتور جون ستوت بهدف دعم التعليم اللاهوتي وتنمية الكنائس وتعزيز التعليم اللاهوتي حول العالم.

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