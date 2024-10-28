بالصور.. الجيزة تنظم ندوة بعنوان مهارات التواصل بالمعهد الفني للتمريض

انطلاقا رؤية وزارة التنمية المحلية نحو إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة وفي إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) ومن أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار نظم حي امبابه برئاسة المحاسب اشرف بكر رئيس حي امبابه ندوة بعنوان مهارات التواصل بمقر المعهد الفني الصحي للتمريض بإمبابة ،وقامت بافتتاح الندوة أ.د رشا عاطف عسقلاني عميد المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي والتي أكدت في كلمتها أن كل مؤسسات الدولة تتعاون سويا من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية وأن التنسيق بين محافظة الجيزة ممثلة في حي اإمبابة وبين وزارة الصحة والسكان ممثلة في المعهد يهدف إلى تنمية المهارات والقدرات البشرية لطالبات التمريض حيث أن الممرضات من أكثر الفئات التي تتعامل مع المواطنين .

وجاءت الندوة بمتابعة وإشراف الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وتحت رعاية السيد المهندس عادل سعيد النجار - محافظ الجيزة ، وتحت اشراف هند عبدالحليم - نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل - مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

وقام بإعداد الندوة المدرب هشام مصطفى الجندي نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة والمدرب المعتمد بوزارة التنمية المحلية وبمركز تدريب التنمية البشرية بديوان عام محافظة الجيزة ، استعرض خلالها العديد من المحاور الهامة والتي كان من اهمها : أهداف مبادرة بداية - تعريف التواصل الفعال - أهمية التواصل مع الآخرين - مهارات التواصل الفعال - القواعد الذهبية لكسب قلوب الآخرين .



قام بتنظيم الندوة وإدارتها رانيا محمود موسى - مدير وحدة السكان بحي إمبابة والتي أكدت في كلمتها ضرورة استغلال الطاقات البشرية الكامنة حتي يستطيع الإنسان إثبات نفسه والنجاح في حياته وأن تنفيذ الندوات يهدف إلي معرفة الشباب بقدراته الحقيقية

وتم تنظيم الندوة بالتنسيق مع عبد الله عتيق مدير وحدة السكان بالمحافظة ،وحضر الندوة من المعهد كلا من عبير محمد عبد العزيز مدير مدرسة التمريض وحياة مسعد مسعد مسئول الإعلام بالمعهد وهبه محمد عبد الله - مدرسة بالمعهد ونادية عبد العاطي محمد شئون الطلبة بالمعهد،

وقد حضر الندوة عدد ٨٠ طالبة من طالبات التمريض بالمعهد ٠٠ و تلاحظ تفاعل الحاضرين مع الندوة واكدوا استفادتهم منها وانهم سيقوموا بنشر تلك المعلومات علي ذويهم واقرانهم وطالبوا بتكرار تلك الندوات.

وأشار “الجندي ”إلى ما تقوم به وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة الجيزة تحت محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية للمحافظة في إطار تقديم الندوات التثقيفية المتنوعة لشباب محافظة الجيزة.