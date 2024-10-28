بعد ظهورهم بـ"أوزه".. دياب وساندي يطرحان ديو "موقف"

طرح المطرب دياب والمطربة ساندي الديو الغنائي الخاص بهما منذ قليل عبر قناتهما الرسمية على يوتيوب، وذلك بعنوان “موقف”، والتي روجا لها خلال الفترة الماضية.

أغنية “موقف” كلمات منة القيعى، ألحان عزيز الشافعي، توزيع امين نبيل، وطرحت على طريقة الفيديو كليب، وتقول كلمات الأغنية: "اللي واخد مني موقف.. لو سمحتوا يرجعوا.. واللي ناوي يلوي بوزه.. ف الاخر الصف هرجعوا".

يشار الى ان آخر أغنية طرحتها ساندي كانت "صحاب ماصانوش"، من كلمات عزيز الشافعي، ألحان أمين نبيل، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كان اخر اعمال دياب التى عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل "مليحة" المكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، وتواجه العديد من الصعوبات.