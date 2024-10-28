بطلات مصر تحصدن 5 ميداليات جديدة بالبطولة الدولية لتنس الطاولة بالإسماعيلية

حققت ناشئات مصر لتنس الطاولة 5 ميداليات جديدة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة المقامة داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وتمكنت اليوم بطلات مصر تحت 11 سنة من تحقيق 3 ميداليات حيث فازت ملك صلاح بالميدالية الذهبية فيما حققت كل من ملك نصار وزينة فاروق الميداليتين البرونزيتين.

وفي منافسات تحت 15 سنة، تمكنت كل من دارين عبدالسلام وخديجة الحكيم من تحقيق الميداليتين البرونزيتين بعد وصولهما لنصف النهائي.

وبذلك ترفع مصر رصيدها من الميداليات حتى الآن إلى 9 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين و6 برونزيات.

وكانت قد حصدت ندى البدوي بالأمس الميدالية الفضية لمنافسات تحت 13 سنة فيما فازت كل من ملك صلاح ودارين عبدالسلام ببرونزيتي تحت 13 سنة بينما توجت نور صلاح بفضية تحت 17 سنة.

ومن المنتظر أن تبدأ منافسات الناشئين يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وكانت قد أقيمت البطولة في العديد من المرات داخل مصر ودائما تحظى على اشادات من جانب الاتحاد الدولي لحسن التنظيم والاستضافة وجاهزية الصالات التي تقام بها البطولات مهما اختلف المكان.

وتشارك في البطولة هذا العام 16 دولة وهم مصر، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا.

يذكر أن مصر قد نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.