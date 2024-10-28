مدرب العين الإماراتي: جاهزون لمواجهة الاهلي وسفيان رحيمي الأفضل

علق الأرجنتيي هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي، على المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في بطولة إنتركونتينينتال.

ويلعب الأهلي أمام العين الإماراتي، غدًا الثلاثاء، في أولى مواجهات كأس الإنتركونتينينتال بعد عودتها من جديد مع النظام الجديد لبطولة مونديال الأندية.

وقال كريسبو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي والعين الإماراتي: فخورون بالتواجد هنا، وأنا في القاهرة لأول مرة، الأجواء رائعة وسعيد بخوض هذا النوع من المواجهات.

وأضاف المدير الفني لفريق العين الإماراتي أن المباراة هامة جدًا وستكون مواجهة أيقونية وسنبذل أقصى جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية وجيدة والتأهل إلى الدور المقبل.

وأشاد المدرب الأرجنتيني بلاعب الفريق المغربي سفيان رحيمي، قائلًا: رحيمي أفضل اللاعبين في صفوف العين الإماراتي، ويمكنه حتى اللعب كحارس مرمى.

وأضاف أنه لا يعلم شيء بشأن مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي وبالإمكان توجيه السؤال إلى وكيل أعماله فقط.