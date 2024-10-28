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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان الحرية المسرحي يكرم الفنان إيهاب مبروك في دورته العاشرة

الفنان إيهاب مبروك
الفنان إيهاب مبروك
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أعلنت إدارة مهرجان الحرية المسرحي برئاسة الفنان محمد شحاته، تكريم الفنان إيهاب مبروك، في دورته العاشرة التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل، في مركز الحرية المسرحي بمدينة الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

إيهاب مبروك، هو ممثل ومخرج ومؤلف مسرحي سكندري، تولى منصب مدير عام فرقه مسرح إسكندرية و مشرف عام مسارح إسكندريه من 2014 إلى 2018.

تخرج مبروك في كلية التجارة جامعة الإسكندرية 1984، وأيضا كلية الآداب قسم دراسات مسرحية 1993.

ومن أهم أعماله المسرحية كممثل: "خالتي صفيه والدير" إنتاج فرقة المسرح القومي، "بدلة اسموكن" إنتاج المسرح الكوميدي، "قاعدين ليه" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "نمنم" إنتاج فرقة المسرح القومي للطفل. 

أما مؤلفاته المسرحية أبرزها: "أراجوز دنيا الأحلام، سيمو وعصابه تيمو، حكايات الصياد وأمير البحار، الملك همام وعصابة الضباع، سيلا، سيمو وعبقرينو"، "قصر الأشباح" تأليف مشترك

شارك مبروك كممثل في التليفزيون بالمسلسلين السعوديين "قصر العز، رد اعتبار"، ومسلسلات: "العراف، مأمون وشركاه، أحلامك أوامر، خرم ابرة، قاتل بلا أجر، ابن موت، جزيرة غمام، جودر".

وفي السينما: "365 يوم سعادة، كابتن هيما، الممر، الحريفة".

يشار إلى أن الدورة العاشرة للمهرجان تحمل اسم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقديرا لدوره البارز في قيادة مسيرة المسرح المصري والارتقاء بها نحو آفاق جديدة من الإبداع.

 

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