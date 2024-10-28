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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى اليد للمحترفين.. الزمالك ينتصر على البنك الأهلى 28 - 17

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره البنك الاهلي  بنتيجة 28 - 17  في المباراة التي جمعتهما على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من المرحلة الأولى لدوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 17 - 6 ، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 28 - 17

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".

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