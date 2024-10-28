جامعة الفيوم: اللجنة العليا لأخلاقيّات البحث العلمي تَعقد اجتماعَها رقم (26)

تحت رعاية أ.د/ ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور أ.د/ عرفه صبري حسن نائبِ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عَقَدَتِ اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم اجتماعَها السادسَ والعشرينَ، وذلك في تمام الساعة الثّانية عشرةَ والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024م، بقاعة الاجتماعات بالدور الثالث بالمكتبة المركزيَّة في الحرم الجامعي، وبحضور السيد أ.د/ زاهر أحمد؛ رئيس اللجنة، والسادة الأعضاء.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الأستاذُ الدكتور/ عرفه صبري بالسّادة أعضاءِ اللَّجنة، مُقدِّمًا إليهم جميعًا خالص الشكر والتقدير؛ لجهودهم المبذولة من أجل خدمة مَنسوبي جامعة الفيوم، ثمَّ ناقَشَ سيادتُه تحديات البحث العلمي، وكيفية التغلب عليها.

وقد أورد سيادته أهَمَّ المشكلات المطروحة التي تم رصدها وبيان طُرُقِ مُعالجتها، وكيفية تفاديها.

كما شدَّدَ سيادته كذلك على ضرورة أن يتحرّى الباحثون المجلاتِ المرموقةَ عند نشر أبحاثهم، وأن ينأوا بأنفسهم عن المجلاتِ الـمُفْترسةِ (الزّائِفة) التي تهدفُ إلى جَنْـي الأرباح من خلال نشر الأبحاث دون مراجعةٍ علميَّةٍ دقيقةٍ.

وأشار سيادته إلى أن الجامعة استضافت وَرشة عملٍ حولَ "التَّدريب على مصادر المعلومات بِـبَنْكِ الـمَعْرِفَةِ المصريِّ" الَّتي نَظَّمَتْها الـمَكتبة الرقمية بجامعة الفيوم، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، يوم الأربعاء الماضي، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من إدارة الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات من أجل النهوض بالبحث العلمي مع الاهتمام بالباحثين.

وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة، تمت المصادقة كذلك على الموافقات المبدئيَّة الصادرة من أ.د/ رئيس اللجنة بالتفويض وذلك لخمسة عشرَ مخططًا بحثيًّا.

كما تمت مناقشة بعض مقترحات المخططات البحثية المقدمة من ثلاثة عشرَ باحثًا تمهيدًا للحصول على موافقة اللجنة في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلمية بجامعة الفيوم. ثمَّ تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ الـمُدرَجَةِ في جدول الأعمال.