المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تشمل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا ما وافق الكنيست على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أوضح فتوح أن الموافقة على هذا القانون تمثل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وتعكس تصعيدًا خطيرًا قد يُضعف الدور الإنساني الذي تؤديه الأونروا، التي توفر خدمات أساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين سواء في الأراضي المحتلة أو في مخيمات الشتات.

وأشار فتوح إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ تستهدف إضعاف دور الأونروا بهدف إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجاهل حقوقهم التاريخية، كما تندرج هذه التحركات ضمن جهود لتعطيل مهام الوكالة في تقديم الدعم الإنساني داخل فلسطين، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، خاصةً في قطاع غزة الذي يعتمد سكانه بشكل كبير على خدماتها.

وحث فتوح المجتمع الدولي على أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذه التطورات، داعيًا إلى فرض ضغوط جدية على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية.

وأكد أنه في حال تواصل هذه التجاوزات دون تدخل فعّال، فقد يصبح تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة خطوة ضرورية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على قرارات المنظمة الدولية.