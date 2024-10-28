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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بدء عزاء الفنانة الراحلة شريفة ماهر بالحامدية الشاذلية

الفنانة شريفة ماهر
الفنانة شريفة ماهر
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بدأت مراسم استقبال عزاء الفنانة الراحلة شريفة ماهر في حضور أسرة الراحلة، وزوجها الحاج سيد وابنها محمد بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد ما تم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير أمس من مسجد مصطفى محمود لتدفن في مقابر مدينة السادس من أكتوبر.

 

وقد أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة شريفة ماهر، عن عمر يناهز الـ92 عامًا، تاركة أرشيفًا ضخمًا من الأعمال السينمائية والدرامية.

 

‎يشار إلى أن أبرز أفلام الفنانة الراحلة شريفة ماهر، "أبناء الشيطان، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتى، وقصر الشوق، والصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية".

 

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