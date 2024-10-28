الكرة الذهبية حائرة بين فينيسيوس ورودري

ساعات قليلة تفصلنا عن تحديد هوية البطل الجديد لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، الذى يستضيفه مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، فى حفل البالون دور، والتى تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

ويسعى عشاق الكرة المستديرة حول العالم لتسليط الأضواء لأقرب المحتملين لحصد الجائزة، وذلك بعد التقارير الكثيرة التى أفادت بفوز عدد مختلف من اللاعبين بجائزة اليوم، إلا ان "البوابة نيوز" رصدت أقرب وأبرز الأسماء المرشحة، وأرقامها التى حققتها، والتى جاءت كالتالى:



المرشح الأول:

البرازيلى فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، 24 عام.

شارك فى 39 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالهم 24 هدف، وصنع 11.

توج ببطولة دورى أبطال أوروبا، السوبر الأوروبى، الدورى الإسبانى والسوبر الإسبانى.





المرشح الثانى:

الإسبانى رودري هيرنانديز، لاعب مانشستر سيتى الانجليزى، صاحب الـ 28 عام.

شارك رودري فى 56 مباراة، قاد خلالها مانشستر سيتي للفوز بلقب البريميرليج، كما ساهم في فوز منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024.

سجل 10 أهداف، وساهم فى صناعة 14 هدف.



ومن المقرر ان تكون نسخة العام الجارى استثنائية، وذلك بعد التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من خلال دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، والتى تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



لم يكن الحدث الأستثنائى فقط فى دمج جوائز الأفضل فى أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية فقط، بل الأكثر من ذلك هو غياب الأسطورتين الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودى، والبرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب إنتر ميامى الأمريكى، عن الجائزة لأول مرة منذ 21 عام.

