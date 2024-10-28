تأجيل إعفاء الكنديين من تأشيرة دخول مصر

تلقت غرفة شركات السياحة، اليوم، إخطارا من وزارة السياحة والآثار، يفيد تعديل موعد تطبيق قرار إعفاء المواطنين الكنديين من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى مصر.

وقالت الوزارة، إنه فيما يخص التعليمات السابقة بشأن إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الكنديين والسماح لهم بالحصول على التأشيرة الالكترونية لمصر من خلال الموقع الالكترونى E VISA اعتبارا من 1 نوفمبر 2024، فإنه قد تقرر تعديل موعد السماح للمواطنين الكنديين بدخول البلاد بموجب تأشيرات دخول (اضطرارية – إلكترونية) عند الوصول للمنافذ المصرية ليكون اعتبارا من 1 ديسمبر 2024 بدلا من 1 نوفمبر 2024.

وأرجعت الوزارة السبب في تأجيل تنفيذ القرار إلى أنه جاء نظرا لعدد من الاعتبارات الخاصة بعدد طلبات التأشيرات من السفارة المصرية فى اوتاوا والقنصلية المصرية في مونتريال، مطالبة شركات السياحة بالأخذ في الاعتبار التعديلات الجديدة عند الحجز للوافدين من كندا.