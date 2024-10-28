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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الطاهري: تكريم "الإبداع الإعلامي" ليس لشخصي لكن لكل العاملين في القنوات الإخبارية

الكاتب الصحفي والاعلامي
الكاتب الصحفي والاعلامي أحمد الطاهري
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وجه الكاتب الصحفي والاعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشُكرَ لكل القائمين على قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، بسبب تكريمه نظرا للأداء المتميز للقنوات الإخبارية في تغطية الأحداث الإقليمية والمحلية، مؤكدًا، أنه "أمر يشرفه".

وأضاف "الطاهري"، في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "هذا التكريم ليس لشخصي، ولكن لكل الزملاء في قنوات المتحدة الإخبارية، سواء إكسترا نيوز، إكسترا لايف، القاهرة الإخبارية، وكيو نيوز".

وتابع: "هذا التكريم ليس الأول في عام 2024، لكننا حصلنا على جائزة التميز العربي من وزراء الإعلام العرب لعام 2024 على تغطيتنا في غزة كأفضل تقرير تلفزيوني، وحصلنا على أفضل قناة إخبارية في استفتاء ديرجيست".

وأكد، على أهمية الإصرار على تحقيق الهدف والرؤية الواضحة والعزيمة والإخلاص، وعدم الوقوف عند حدود الحلم، بل العمل والسعي إلى تنفيذه وعدم التركيز على أي تشتيت قد يبعد عن تحقيق الحلم.

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