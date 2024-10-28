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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يعلن إحباط عملية تهريب مخدرات بطائرة مسيرة

الجيش الأردني
الجيش الأردني
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الإثنين، عن إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة عبر طائرة بدون طيار.

وأفاد مصدر عسكري من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن قوات حرس الحدود نجحت في التصدي لمحاولة تهريب باستخدام طائرة مسيرة كانت تحاول عبور الحدود، حيث تم رصدها ومتابعتها عن كثب.

طبقًا لتصريحات المصدر، اتخذت القوات الإجراءات اللازمة للتعامل مع الطائرة وأُسقطت حمولتها داخل الأراضي الأردنية، لتُحال المضبوطات لاحقًا إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ملتزمة بتوظيف قدراتها وإمكاناتها كافة لمنع وصول هذه المواد الخطرة إلى داخل البلاد، حمايةً لأبناء الوطن وحفاظًا على الأمن الوطني.

الجيش الأردني المواد المخدرة طائرة مسيرة