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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا

أرشيفية
أرشيفية
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أحالت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم،  8 متهمين بالتنقيب عن الاثار، وتعريض حياة الغير للخطر، الي المحاكمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من ضبط 8 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل عقار  فى بولاق أبو العلا.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة قيـــام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القســــم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وضبط (8 أشخاص "لأحدهم له معلومات جنائية") حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار المشار إليه وتم العثور على (حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 7 أمتار - الأدوات  المستخدمة فى التنقيب) .

وبمواجهتهـــم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر المشار إليها بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة.

8 متهمين الاجهزة الامنية بالقاهرة بالتنقيب غير المشروع عن الآثار