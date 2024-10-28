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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز نجل نائب رئيس نادى الزمالك فى اتهامه بإصابة شاب بسيارته للتحريات

أرشيفية
أرشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، حجز نجل نائب رئيس نادى الزمالك ٢٤ ساعة للتحريات، وعرضه صباح باكر على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات على ذمة اتهامه بإصابة شاب بسيارته بالعجوزة.

وأوضح التقرير الطبي أن الشاب مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى جرحيين قطعيين بالرأس و الشفاه العليا.

البداية بتلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب بميدان سفنكس بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك اصطدم بشاب أثناء سيره مما نتج عنه إصابة الأخير وجري نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة بشمال انتقلت الأجهزة الأمنية هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك شرطة العجوزة