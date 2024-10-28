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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتحفيز المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

محافظ أسوان يترأس
محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذى
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أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء ، والذى شهد خلال الثلاث أشهر الماضية معدلات إنجاز كبيرة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 10 آلاف و 830 طلب ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6450 طلب .

ضرورة التكاتف بين الجميع

مؤكداً على ضرورة التكاتف بين الجميع سواء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ومسئولى المحليات للإستمرار فى تحفيز وتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية ، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وفى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية ، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض. 

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى حيث كلف المحافظ كافة الجهات بالإستمرار فى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادة البيانات لهم ، مع قيام العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات والمراكز التكنولوجية بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر .

موجهاً إلى أهمية التنسيق مع جهات الولاية على الأراضى لسرعة إبداء الرأى وفقاً للمحدات القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو الملفات بالشكل المطلوب .

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طلبات التصالح مخالفات البناء أخبار محافظة أسوان