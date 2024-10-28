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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: لا توجد استثناءات فى تلبية المطالب الجماهيرية

محافظ أسوان يترأس
محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذى
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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن مصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، وهو ما نعمل عليه بكل تفانى وإخلاص للوصول إلى الأفضل دائماً ، وتحقيق رضا أبناء هذه المحافظة العريقة التى تستحق منا الكثير والكثير .

لافتاً إلى أنه لا توجد أى إستثناءات فى تلبية المطالب الجماهيرية ، فجميع مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها وقراها ونجوعها سواسية لدينا ، والقانون يطبق دون أى تمييز بما يساهم فى خلق روح العدالة بين الجميع فى حصولهم على الخدمات المختلفة .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وخلال الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على رؤساء المراكز والمدن بالتسيق مع الجهات المختصة لمواصلة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية ، مع رفع الإشغالات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة، مع القيام بتنظيم الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ، والتأكد من تراخيص المحلات .

النزول للشارع والاستماع لمشاكل المواطنين 

موجهاً إلى الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتذليل كافة العقبات لإنجازها بشكل متميز ، مع قيام اللجان المختصة بالمرور والمواقف بالمرور المستمر على مواقف السيارات لإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير ، والنزول للشارع والإلتحام بالمواطنين، والإستماع لمطالبهم ومشكلاتهم ، ووضع الحلول الفورية لها لتخفيف أى معاناة عن كاهلهم حيث يعتبر النجاح فى التعامل مع كافة هذه التعليمات ضمن إجراءات التقييم لمسئولى المحليات.

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