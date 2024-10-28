محافظ أسوان: لا توجد استثناءات فى تلبية المطالب الجماهيرية

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن مصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، وهو ما نعمل عليه بكل تفانى وإخلاص للوصول إلى الأفضل دائماً ، وتحقيق رضا أبناء هذه المحافظة العريقة التى تستحق منا الكثير والكثير .

لافتاً إلى أنه لا توجد أى إستثناءات فى تلبية المطالب الجماهيرية ، فجميع مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها وقراها ونجوعها سواسية لدينا ، والقانون يطبق دون أى تمييز بما يساهم فى خلق روح العدالة بين الجميع فى حصولهم على الخدمات المختلفة .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وخلال الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على رؤساء المراكز والمدن بالتسيق مع الجهات المختصة لمواصلة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية ، مع رفع الإشغالات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة، مع القيام بتنظيم الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ، والتأكد من تراخيص المحلات .

النزول للشارع والاستماع لمشاكل المواطنين

موجهاً إلى الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتذليل كافة العقبات لإنجازها بشكل متميز ، مع قيام اللجان المختصة بالمرور والمواقف بالمرور المستمر على مواقف السيارات لإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير ، والنزول للشارع والإلتحام بالمواطنين، والإستماع لمطالبهم ومشكلاتهم ، ووضع الحلول الفورية لها لتخفيف أى معاناة عن كاهلهم حيث يعتبر النجاح فى التعامل مع كافة هذه التعليمات ضمن إجراءات التقييم لمسئولى المحليات.

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