جامعة قناة السويس تستضيف المعهد المصرفي المصري لتقديم دورات مجانية

قامت كلية التجارة في جامعة قناة السويس بتنظيم محاضرة تعريفية بالتعاون بين المعهد المصرفي وذلك بالتنسيق بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقسم الاقتصاد بكلية التجارة بإشراف الدكتور مصطفى أبو السعود رئيس قسم الإقتصاد بكلية التجارة .

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبإشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد عزمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل طلابها و خريجيها وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مشيراً إلى أن التعاون مع المعهد المصرفي المصري يفتح للطلاب آفاقاً جديدة في مجال العمل المصرفي وريادة الأعمال.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم دعم ملموس للطلاب عبر برامج تدريبية مجانية وتوفير فرص لتطوير مهاراتهم التقنية والشخصية، مما يسهم في بناء كوادر شابة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتطور.

ومن جانبها ـ رحبت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، بإستضافة المعهد المصرفي المصري الذي قدم للطلاب برنامجاً متكاملاً من الأنشطة.

فيما أكد الدكتور أحمد عزمي وكيل كلية التجارة لشىئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل فعّال في تعزيز الثقافة المالية وتطوير رأس المال البشري لدى الطلاب والخريجين ، بما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مقدماً بالغ الشكر للمعهد المصرفي على جهوده في دعم الطلاب وتقديم فرص تدريبية نوعية لهم، لافتاً إلى أن هناك العديد من البرامج التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً يستفيد منها جميع الطلاب والخريجين بالجامعة

وخلال اللقاء ـ قدّم محمد يوسف، مدير إدارة تطوير الأعمال بالمعهد، عرضاً تعريفياً حول المعهد وخدماته، وأبرز المبادرات التي يطلقها لدعم الطلاب والخريجين، منها برامج التدريب المجانية.

وأدار الدكتور محمد قاسم، المحاضر بالمعهد المصرفي، محاضرة تفاعلية عن ريادة الأعمال وأساسيات إنشاء المشاريع.

وخلال المحاضرة، تم طرح أسئلة على الطلاب حول موضوع ريادة الأعمال، حيث قدم المعهد جوائز للفائزين تشجيعاً على التفاعل والمشاركة الفعّالة، مما أضفى حماساً وتفاعلاً كبيراً بين الحضور.

كما أعلن المعهد عن توفير دورات تدريبية إلكترونية مجانية (E-Learning) لطلاب وخريجي الجامعة، حيث يمكنهم الحصول على شهادات معتمدة من المعهد بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

وأوضح الأستاذ محمد يوسف أن هذه الدورات متاحة عبر منصات المعهد المختلفة، ومنها "منصة التثقيف المالي" التي تقدم محتوى مميزاً في التثقيف المالي وتطوير المهارات المصرفية.



