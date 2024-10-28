محافظ أسوان: مهلة شهرين لسرعة إجراءات الطرح للمشروعات

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رؤوساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات، بأنه سيتم إعطاء مهلة شهرين لسرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح والبت والترسية للمشروعات التى تم التعاقد عليها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 حيث سيتم سحب المبالغ المخصصة لأى جهة، وتخصصيها لمشروعات أخرى فى حالة عدم تنفيذ ذلك .

ووجه إلى ضرورة وضع برنامج زمنى لنهوها بالكامل ، وسرعة الإنجاز لها بنهاية إبريل القادم ، ولاسيما أنه تم حتى الآن تنفيذ 45 % من الخطة ، على أن يتم عرض أى معوقات على المحافظ شخصياً لسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية لها ..

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وخلال الاجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى التنسيق مع شركات السياحة ووكلاء السفر لتنفيذ مبادرة المحافظة بشأن إنهاء إجراءات إستخراج تصاريح الرحلات والمناسبات المختلفة للتيسير على المستفيدين منها ، مكلفاً بإنهاء إجراءات الخريطة التفاعلية المتعلقة بالمنشآت الحكومية ، ودعمها بالبيانات والإحداثيات المطلوبة بشكل كامل .

وحرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب ومقترحات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والتى سيتم التعامل السريع معها ، وإتخاذ الإجراءات الفورية حيالها .

العمل بروح الفريق الواحد لتلبية آمال وطموحات المواطن الأسوانى

وقدم شكره للقيادات البرلمانية والتنفيذية على الجهود التى شهدتها الأشهر الماضية للتعامل مع مشكلة مياه الشرب ، والتى تم إدارتها بحكنة وأداء حكومى تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والجميع يعمل بروح الفريق وعلى قلب الرجل الواحد ، وهو النهج الذى سنستمر عليه لتحقيق كل ما نصبو إليه ، وبما يلبى طموحات وآمال المواطن الأسوانى.

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