عقد خدمات بين رئيس مجلس الدولة ومدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة

وقّع المستشار أحمد عبدالحميد عبود - رئيس مجلس الدولة ، عقد تقديم خدمات استضافة بيانات مجلس الدولة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مع اللواء أح هاني محمود منصور - مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

واستقبل رئيس مجلس الدولة ، اللواء أ. ح مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة على رأس وفد بمقر الديوان العام لمجلس الدولة ، لعقد مراسم التوقيع.

ووجه المستشار أحمد عبود ، الشكر والتقدير لفريق عمل إدارة الإشارة على جهودهم، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، وأكد سيادته بأهمية تحقيق هذه الخطوة مقدرًا ضروريتها في مشروع التحول الرقمي لمجلس الدولة.

وجاء هذا في إطار تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلالالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهاتوالهيئات القضائية، خلال الاجتماع برؤساء الجهات والهيئاتالقضائية، بمناسبة عيد القضاء المصري.

كما قدم الشكر والتقدير لدور مستشار وزير العدل للمعلومات والتقنية في تنسيقهذا العمل، متمنيًا استمرار التعاون والتواصل المُثمر.



وأعرب مدير إدارة الإشارة عن شكره وتقديره لفريق عمل مجلس الدولة ، والجهود المبذولة لتحقيق هذا التعاقد ، وأكد أن توفير خدمات مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبتعظيم الاستفادة من المركز وتحقيق التكامل التقني بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في التحول الرقمي، وخاصة في مجال العدالة الرقمية، وتمهيدًا للعمل في مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأفاد سيادته بأنه تم الاتفاق بين فرق العمل من الجانبين على آليات ومواعيد التنفيذ بالفعل.

ويهدف الاتفاق إلى العمل على توحيد مكان استضافة جميع بيانات مجلس الدولة، وتوفير جميع خدمات الاستضافة والدعم الفني لضمان أمن وسلامة بيانات ومعلومات مجلس الدولة، واستدامة تفعيل جميع التطبيقات الخاصة بالمجلس المنتهية والجاري تطويرها والمستقبلية.

ويشمل ذلك جميع أقسام المجلس من الجانب القضائي والإداري، مما سيشهد الجميع نقلة نوعية ملموسة في إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة وإداراتها، فضلًا عن تمهيد الطريق لتنفيذ التقاضي الإلكتروني عن بُعد وحوكمة العمل الإداري داخل المجلس ، واستعرضت لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات مقطع فيديو على الحضور يتضمن نبذة مختصرة لدورة عمل الدعاوى في تطبيق القسم القضائي الذي سيتم استضافته بالمركز.

حضر مراسم التوقيع الأمين العام لمجلس الدولة ورئيس لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ، المستشار محمود أبو الدهب والمستشارين أعضاء اللجنة، وفريق العمل من مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومي، وممثلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - استشاري مشروع التحول الرقمي بمجلس الدولة، ومستشار وزير العدل للمعلومات والتقنية .