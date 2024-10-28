بركلات الترجيح.. زمالك 2007 يفوز على الأهلي في بطولة الجمهورية للشباب

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح، وفقًا للائحة الخاصة بالبطولة.

سجل هدف الزمالك في الوقت الأصلي أحمد محمد علي "سينا".

بينما سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، حسام عاشور التقي ، محمد فرج، معاذ محمد ، خالد السيد .

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنياً متميزاً، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدفاَ، وإضاعة بعض الفرص المحققة الأخرى، التي كادت أن تنهي اللقاء في وقتها الأصلي.

وبهذا الفوز تصدر الفريق جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه لمتابعة المباراة للوقوف على مستوى الفريقين.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007، من محمد ثابت مدرباً، محمد أحمد علي مساعداً للمدرب، شريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، مجدي قاصد إدارياً، إبراهيم عبد الرحمن إخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللاً للأداء، عبد الرحمن عاطف معداً بدنياً، سيد جاد مسئولاً للمهمات.