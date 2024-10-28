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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إدارة الإشارة بالقوات المسلحة توقع اتفاقا مع مجلس الدولة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية

عقد اتفاق بين إدارة
عقد اتفاق بين إدارة الإشارة ومجلس الدولة
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وقَّع اللواء أ ح هانى محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة والمستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للمجلس كأول جهة قضائية تفتتح العمل بالسحابة القضائية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعظيم أوجه الاستفادة من " الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة " فى تطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة بما يدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها فى التحول الرقمى.

يهدف الاتفاق إلى توفير جميع خدمات الدعم الفنى لضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات، وإستدامة تفعيل جميع التطبيقات ومنظومات العمل لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة فى إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة وإداراتها ، فضلاً عن تمهيد الطريق لتنفيذ التقاضى الإلكترونى عن بُعد وحوكمة العمل الإداري.

حضر فعاليات التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشارى مجلس الدولة.

الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة إدارة الإشارة مجلس الدولة السحابة القضائية