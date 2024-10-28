محافظ قنا: إيجاد حلول سريعة لطلبات المواطنين بما لا يتنافى مع القانون

واصل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لقاءه الأسبوعى مع المواطنين بديوان عام المحافظة، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا توفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

كما استقبل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، عددا من المواطنين، بحضور الأجهزة التنفيذية.

حيث بحث محافظ قنا، 150 شكوى وطلباً، و تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين ما بين حالات إنسانية، وتوفير سكن للأسر الأولى بالرعاية، و العلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة ومجالس المدن، ووحدة الاسترداد والزراعة وتشغيل الشباب والكهرباء والتأمين الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتضامن الإجتماعى، ووجه بسرعة فحص عدد آخر من الطلبات.

يأتى ذلك تنفيذا لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، بناء علي تكليفات القيادة السياسية، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، حرصه علي خلق قنوات مباشره وغير مباشرة مع المواطنين من خلال جولاته الميدانية، للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم وتحديد الاحتياجات وتلبيتها، تنفيذاً لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يعد أولوية قصوى للإدارة المحلية، مشددا على ممثلى المديريات والجهات المعنية المنوطة بضرورة البحث والتدقيق فى كل مشكلات وطلبات المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.