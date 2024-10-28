مانشستر يونايتد ينهي حقبة تين هاج ويضع 5 مرشحين لخلافته

وسط ترقب كبير من جماهير مانشستر يونايتد، أعلنت إدارة النادي عن إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاج اليوم الإثنين، في خطوة تفتح الباب أمام التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق.

وقرر النادي تكليف الهولندي رود فان نيستلروي كمدرب مؤقت، ليقود الفريق في الفترة القادمة، خاصةً في المباراة المقبلة ضد ليستر سيتي ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك حتى تتضح ملامح المدرب الدائم للفريق.

ووفقًا لتقارير شبكة "سكاي سبورتس"، وضعت إدارة اليونايتد قائمة مكونة من خمسة مدربين مرشحين لخلافة تين هاج. وتشمل هذه القائمة أسماء لامعة في عالم التدريب، بينهم تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لبرشلونة، بالإضافة إلى مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو، ومدرب برينتفورد توماس فرانك، فضلًا عن جوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا.

كما أفادت قناة "تي إن تي سبورتس" بأن جاريث ساوثجيت، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، ضمن الأسماء المرشحة بقوة لقيادة مانشستر يونايتد، مما يضيف مزيدًا من الحماسة إلى سباق اختيار المدير الفني القادم للنادي.

سلسلة نتائج سلبية

جاء قرار إقالة تين هاج بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أثارت استياء الجماهير وإدارة النادي على حد سواء. ورغم التوقعات العالية التي صاحبته عند توليه المسؤولية، لم ينجح المدرب الهولندي في تحقيق التوازن المطلوب داخل الفريق، حيث تراجعت نتائج مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز وزادت من خيبة الأمل بعد الإخفاق في المسابقات الأوروبية.

واعتبرت الإدارة أن التغيير أصبح ضرورة ملحة لإعادة الاستقرار للفريق وتحقيق تطلعات الجماهير في المنافسة على الألقاب، ما دفعها لاتخاذ قرار الإقالة والبحث عن مدرب جديد يقود الفريق نحو مسار أفضل.