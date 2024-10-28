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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس ينعى القمص مرقس ذكرى شيخ إيبارشية حلوان والمعصرة

القمص مرقس ذكري
القمص مرقس ذكري
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نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص مرقس ذكري، كاهن كنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا أبرآم بالمعصرة، حلوان، وشيخ كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة و ١٥ مايو، الذي توفي عن عمر ناهز ٧٦ عامًا، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٤٧ سنة.

ولد القمص مرقس ذكرى يوم ٣ نوفمبر ١٩٤٨ وسيم كاهنًا في ١٩ أغسطس ١٩٧٧، ونال رتبة القمصية في ١٩ يناير ١٩٧٩.

ومن المقرر، أن يتم وضع جثمان القمص الراحل في دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل دفنه، على أن يتم تلقي العزاء في القاعة الملحقة بدير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، بينما تصلى صلوات الثالث الساعة ١٢ ظهر بعد غد الأربعاء في كنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا أبرآم بالمعصرة.

القمص مرقس ذكري كاهن كنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا أبرآم بالمعصرة البابا تواضروس الثاني