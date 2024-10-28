عرض برنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: « بسبب توترات الشرق الأوسط.. ترقب دولي وإقليمي لرئيس الولايات المتحدة القادم».

وأوضح التقرير أنه لم تكن أجواء انتخابات الرئاسة الأمريكية بحاجة لمزيد من التعقيد، حتى جاءت تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بداية من العداون الإسرائيلي على غزة، وصولا إلى المواجهات بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان، ودخول إيران على خط الأزمة بعد التصعيد العسكري المتبادل مع إسرائيل، لتزيد حالة الاستقطاب للناخبين الأمريكيين وتجعل نتيجة الانتخابات المرتقبة في 5 نوفمبر المقبل غير متوقعة.

وكشف أن هناك عدة مؤشرات على مدار أكثر من عام أظهرت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تولي اهتماما كبيرا بمنطقة الشرق الأوسط على عكس السنوات الماضية، خاصة أنها لم تتمكن عبر الوساطة من الضغط على إسرائيل لإنهاء عدوانها على غزة وإقرار هدنة إنسانية، فهل تختلف سياسات هاريس وترامب إزاء هذا الوضع؟.