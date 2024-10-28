إيبارشية شبرا الخيمة تختتم مسابقة "الفنون التشكيلية"

اختتمت إيبارشية شبرا الخيمة، ثالث الأنشطة الكنسية بالمهرجان الصيفي وهي مسابقة الفنون التشكيلية، والتي بدأت فعالياتها في شهر يونيو الماضي.

وافتتح الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، معرض الفنون التشكيلية الخاص بالمهرجان، وتفقد محتوياته، مثنيٌا عليها، كما أعلن النتائج وتسليم الجوائز في الحفل الذي أقيم لهذا الغرض.

وفي سياق آخر، ألقى الأنبا مقار، أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، المحاضرة الختامية لمنتصف العام الأول بمعهد "ڤي إتشوب" لدراسة الكتاب المقدس، تحت عنوان "أسفار الأبوكريفا وكيفية الرد على الادعاءات المبنية عليها"، في كاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر.

يُذكر أن الأنبا مقار، افتتح المعهد في التاسع عشر من يونيو الماضي، تحت شعار "نقرأ وندرس .. لنحيا ونكرز"، ويقوم بالتدريس في المعهد عدد من الآباء الكهنة والأساتذة المتخصصين بالكليات والمعاهد الإكليريكية اللاهوتية، ويبلغ عدد الطلبة بالمعهد ٣٦٤ طالبا وطالبة.