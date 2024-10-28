كنيسة الشهيد مارمينا تنظم مؤتمر "سفراء للمسيح" لشباب ألمانيا والنمسا

نظمت كنيسة الشهيد مارمينا بمدينة ميونيخ الألمانية، مؤتمرًا للشباب، بدير بندكت بوير بميونيخ، تحت عنوان "سفراء للمسيح" بحضور القمص فيلوباتير نبيه سكرتير البابا تواضروس الثاني لشئون المهجر، بدعوة من الراهب القمص ديسقورس الأنطوني، كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بميونيخ، وشباب من مدن ميونيخ ونورنبرج وهامبورج وبرلين ولتوانيا إلى جانب مدينتي جراتس وڤيينا بالنمسا.

وتحدث القمص فيلوباتير عن كيف نكون سفراء عن المسيح في بلاد المهجر، وأن نكون صورة المسيح في المجتمع الذي نحيا فيه لننقل صورة المسيح للمجتمع كله.

ويذكر أن، القمص فيلوباتير نبيه زار كنيسة السيدة العذراء والآباء الرسل بمدينة أرلنجن الألمانية، حيث ألقى محاضرة لشعب الكنيسة عن ركائز السعادة الأسرية.

وفي سياق آخر، اختتمت إيبارشية شبرا الخيمة، ثالث الأنشطة الكنسية بالمهرجان الصيفي وهي مسابقة الفنون التشكيلية، والتي بدأت فعالياتها في شهر يونيو الماضي.