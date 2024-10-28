«المصرية اللبنانية» تدعو رجال الأعمال لتوفير مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للبنانيين

وجه الدكتور نجاد شعراوي لأمين الصندوق للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الدعوة لرجال الأعمال في مصر لدعم ومساندة لبنان الشقيقة من خلال الاشتراك في مبادرة "إغاثة لبنان" التي أطلقتها الجمعية تحت رعاية السفارة اللبنانية بالقاهرة وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.

وقال شعراوي: "نقدر الجهود المبذولة من مجتمع الأعمال المصري واللبناني تحت القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز الروابط وأواصر الصداقة بين الشعبين الشقيقين".

وأضاف، كما أن استجابتكم لجميع مبادرات الجمعية المصرية اللبنانية للوقوف بجانب الأشقاء تعد ركيزة أساسية في مواجهة لبنان لأزماتها حيث اثبتم منذ المبادرات الأولي في 2006 وكذلك الخاصة بأحداث مرفأ بيروت مدى حبكم وولائكم لدعم لبنان في الخروج من كل محنة.

وأوضح أن مبادرة اغاثة لبنان تم توجيهها لجميع الأعضاء من الجانبين واتحادات المستثمرين ورجال الأعمال والصناع على أرض الكنانة مصر، كما ندعو كل عربي للمساهمة في توفير المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة لإيصالها لأشقائنا اللبنانيين من خلال القنوات الرسمية والوطنية برعاية السفارة اللبنانية بالقاهرة.

ودعت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال كافة الجهات المعنية ومجتمع الأعمال إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الإنسانية وللتبرع العيني لجمعية الهلال الأحمر المصري أو التبرع النقدي الذي سيخصص لشراء مواد إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية علي حساب رقم: 304120000872 – بنك القاهرة – فرع عدلي باسم : جمعية الهلال الأحمر المصري – لبنان.