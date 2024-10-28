محمد الشناوي: للمرة الأولى يتعرض الأهلي لهذا الموقف وهدفنا الفوز على العين الإماراتي

كشف محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة العين الإماراتي، في كأس إنتركونتينتال، والتي تقام غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الفريق للمرة الأولى يتم وضعه في هذا الوضع.

وأكد الشناوي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والعين، أن الفريق للمرة الأولى ينافس على 3 بطولات في شهر، مشيرًا إلى أنه لم يتعرض الفريق لمثل هذه الأمور من قبل.

وأضاف حارس الأهلي أن الفترة الماضية أيضًا شهدت انضمام اللاعبين لمنتخبات بلادهم وهو ما زاد صعوبة الأمر عليهم إلا أنهم دائمًا يتحدثون مع اللاعبين على أهمية الفوز.

وتابع قائد الأهلي أن كل لاعب يأتي للأهلي يعرف جيدًا حجم الضغوطات التي تمارس عليه، مشيرًا إلى أنهم يركزون على المباراة بشكل كامل.

وعن تأثير الحضور الجماهيري على اللقاء، أكد الشناوي على أهمية حضورهم موضحًا أن المباراة رغم ذلك المباراة تعد صعبة أيضًا لمواجهة فريق كبير مثل بطل دوري أبطال آسيا.

ورفض الشناوي التعقيب على سياسة التدوير مع مصطفى شوبير، حارس الأهلي، في الفترة الحالية مؤكدًا أنه يركز في عمله فقط.