الأنبا مقار يحاضر في معهد "في إتشوب"

ألقى الأنبا مقار، أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، المحاضرة الختامية لمنتصف العام الأول بمعهد "ڤي إتشوب" لدراسة الكتاب المقدس، تحت عنوان "أسفار الأبوكريفا وكيفية الرد على الادعاءات المبنية عليها"، في كاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر.

يُذكر أن الأنبا مقار، افتتح المعهد في التاسع عشر من يونيو الماضي، تحت شعار "نقرأ وندرس .. لنحيا ونكرز"، ويقوم بالتدريس في المعهد عدد من الآباء الكهنة والأساتذة المتخصصين بالكليات والمعاهد الإكليريكية اللاهوتية، ويبلغ عدد الطلبة بالمعهد ٣٦٤ طالب وطالبة.



وفي سياق آخر، نظمت كنيسة الشهيد مار مينا بمدينة ميونيخ الألمانية، مؤتمرًا للشباب، بدير بندكت بوير بميونيخ، تحت عنوان "سفراء للمسيح" بحضور القمص فيلوباتير نبيه سكرتير البابا تواضروس الثاني لشئون المهجر، بدعوة من الراهب القمص ديسقورس الأنطوني، كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بميونيخ، وشباب من مدن ميونيخ ونورنبرج وهامبورج وبرلين ولتوانيا إلى جانب مدينتي جراتس وڤيينا بالنمسا.