تحالف مصرفي يضم 13 بنكا يمنح تمويلاً مشتركاً بقيمة 18 مليار جنيه لصالح "المصرية للاتصالات"

قاد بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري، تحالفًا مصرفيًا لتوفير تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري، لمدة 7 سنوات، لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات.

يهدف التمويل إلى تعزيز البنية التحتية المالية للشركة ودعم أنشطتها التشغيلية، في إطار التحول الرقمي الذي يشهده السوق المصري.

تفاصيل التحالف المصرفي والتمويل المشترك

يضم التحالف المصرفي 13 بنكًا، حيث يتولى بنك مصر وCIB دور المرتبين الرئيسيين ومسوقي التمويل، بينما يشارك البنك الأهلي المصري كمرتب رئيسي ومسوق للتمويل. وقد تم تعيين مكتب زكي هاشم كمستشار للمقرضين، وأدسيرو - راجي سليمان وشركاه مستشارًا للمقترض.

بنك مصر : يلعب دور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه .

: يلعب دور بنك الحساب بحصة قدرها . CIB : يقوم بدور وكيل التمويل بحصة مساوية قدرها 4.875 مليار جنيه .

: يقوم بدور وكيل التمويل بحصة مساوية قدرها . البنك الأهلي المصري: يساهم بحصة 2.5 مليار جنيه في التمويل.

أهداف التمويل المشترك وأهميته لقطاع الاتصالات

يُعد هذا التمويل الأكبر في تاريخ البنوك المصرية لشركة في قطاع الاتصالات، مما يعكس ثقة القطاع المصرفي في النمو المستقبلي لهذا المجال. يسهم التمويل في تعزيز البنية التحتية للمصرية للاتصالات، بما يدعم خطط التحول الرقمي ويتيح مرونة في سداد الالتزامات.

تصريحات المسؤولين عن التمويل

هشام عكاشه، رئيس بنك مصر:

"يؤكد بنك مصر التزامه بدعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل القطاعات الحيوية. تساهم مشاركة البنك في هذا التمويل في دعم قطاع الاتصالات، الذي يشهد نموًا ملحوظًا ويُعد ركيزة أساسية في التحول الرقمي بالدولة."

عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي لـ CIB:

"نفخر بدورنا في ترتيب وتسويق هذا التمويل لشركة المصرية للاتصالات. يمثل قطاع الاتصالات جزءًا محوريًا من التحولات الرقمية في مصر، ونتوقع أن يعزز هذا التمويل البنية التحتية الرقمية ويدعم الاقتصاد المحلي."

محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري:

"يأتي هذا التمويل في إطار دعم مشروعات البنية التحتية وتمكين الاقتصاد الرقمي. نحن حريصون على تعزيز الشمول المالي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات."

محمد نصر، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات:

"سعداء بالحصول على هذا التمويل طويل الأجل، الذي سيمكننا من إعادة هيكلة التزاماتنا وتحقيق مرونة مالية أكبر. يعكس هذا التمويل ثقة البنوك في استقرارنا المالي، ونتطلع إلى تعزيز النمو وتعظيم عوائد المساهمين."

توقيع الاتفاق بحضور القيادات

تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة والشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى فرق العمل التي ساهمت في إنجاح الصفقة.

أثر التمويل على قطاع الاتصالات والاقتصاد المصري

يأتي هذا التمويل ليعزز قدرات المصرية للاتصالات على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ويدعم جهود التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات. كما يعكس التعاون المثمر بين البنوك والقطاع الخاص، ويؤكد قدرة القطاع المصرفي المصري على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030.