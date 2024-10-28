رئيس جامعة دمنهور يلتقي الطلاب من ذوي الهمم لمناقشة احتياجاتهم

التقى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الإثنين، مجموعة من أبنائه طلاب الجامعة ذوي الهمم من مختلف الكليات، بحضور الدكتور عبد الحميد السيد، المدير التنفيذي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، واستضافة كريمة من الدكتورة سماح الصاوي ـ قائم بعمل عميد كلية الآداب.

وأكد رئيس الجامعة، علي حرص جامعة دمنهور على خلق بيئة داعمة للطلاب ذوي الإعاقة، ودمجهم في كافة أوجه الحياة الجامعية، وتسخير كافة السبل لتقديم الدعم لهم و تذليل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم، وإتاحة الفرص المتساوية لهم للمشاركة في جميع جوانب الحياة الجامعية.

وأشار ترابيس أن الجامعة قامت بتأهيل كلياتها ومرافقها الجامعية لتناسب احتياجات الطلاب مع مختلف الإعاقات، وتقديم الدعم بكافة صوره لأبناء الجامعة من الطلاب ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن الجامعة بصدد تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات والمسابقات الثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية والرياضية التي تستهدف زيادة قاعدة المشاركة الطلابية لهم في الأنشطة المختلفة، لتسهيل انخراط الطلاب ذوي الهمم في هذه الأنشطة واكتشاف مواهبهم وتعزيز التواصل بينهم وبين زملائهم من باقي الطلاب، لإيمانه الشديد بقدرات وإمكانيات الطلاب ذوي الإعاقة على تحدي إعاقتهم واعتبارها منحة لا محنة، مثمناً كفاحهم وإصرارهم على التفوق وإيمانهم العميق بالله و إرادتهم القوية، مما يترتب عليه العديد من قصص النجاح الملهمة للجميع.

خلال اللقاء قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية على اهتمامه البالغ بذوي الإعاقة، مثمناً جهود القيادة السياسية التي تولي اهتماماً غير مسبوق لدعم حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير الإمكانيات لتسهيل حياتهم، وإطلاق العديد من المبادرات لدمج الطلاب ذوي الهمم منها مبادرة "تمكين"، التي أطلقتها الوزارة أمس بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، وكذا إنشاء 20 مركزًا لخدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعات الحكومية وتوفير الدعم التعليمي، والاستشارات النفسية، والتأهيل التوظيفي، وتسهيل ممارستهم للأنشطة الأكاديمية، مما له بالغ الأثر في إعداد وتأهيل كوادر من الطلاب ذوي الهمم قادرة على المشاركة في عملية البناء المجتمعي.

ترابيس يستمع لمطالب ومقترحات الطلاب ذوي الإعاقة ويقدم حلول فورية وعاجلة

وفي ختام اللقاء استمع رئيس الجامعة، إلى مطالب ومقترحات الطلاب، واعدا إياهم بتحقيق مطالبهم لتقديم أفضل خدمة لهم، مما لاقى استحسان الطلاب وأعربوا جميعاً عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر.

شهد اللقاء حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، والدكتور أحمد المحص ـ نائب المدير التنفيذي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، وفريق عمل المركز، بتنظيم وإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري، محمود يس ـ مدير إدارة ذوي الإعاقة.