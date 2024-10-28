احذر من هذه الحالات بسببها يقف المعاش

شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقوبات رادعة حال مخالفة نصوصه أو التحايل على شروطه للحصول على المعاش من خلال وضع بيانات غير صحيحة.

فوضعت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات، عقوبة تصل لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.



كما نظم القانون حالات وقف المعاشات، وتتضمن الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

كما يقف القانون حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.