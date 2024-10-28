ads
الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

احذر من هذه الحالات بسببها يقف المعاش

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقوبات رادعة حال مخالفة نصوصه أو التحايل على شروطه للحصول على المعاش من خلال وضع بيانات غير صحيحة.

فوضعت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات، عقوبة تصل لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
 

كما نظم القانون حالات وقف المعاشات، وتتضمن الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

كما يقف القانون حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

حالات وقف المعاشات وقف المعاشات المعاشات قانون التأمينات والمعاشات المعاش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات