ننشر التقرير الطبي الخاص بشاب أصابه نجل نائب رئيس نادى الزمالك بسيارته

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام نجل نائب رئيس نادى الزمالك بإصابة شاب بسيارته بالعجوزة.

وطلبت النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالمصاب.

وأوضح التقرير الطبي أن الشاب مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى جرحيين قطعيين بالرأس و الشفاه العليا.

البداية بتلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب بميدان سفنكس بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك اصطدم بشاب أثناء سيره مما نتج عنه إصابة الأخير وجري نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.