كولر: جاهزون لمواجهة العين الإماراتي ولا أملك عصا سحرية

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثقته الكبيرة في تحقيق الفوز، على العين الإماراتي، غدا الثلاثاء، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال «كولر» خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والعين: لا أعد الجماهير بأي شيء، وعلى الجمهور أن يعي جيدا أننا خضنا 7 مباريات في بداية الموسم كانت جميعها مباريات ألقاب.

وأضاف كولر أن لديه شعور كبير وأثق في قدرت اللاعبين الكبيرة على تحقيق الفوز غدا أمام العين الإماراتي، خاصة وأننا سنلعب أمام جماهيرنا في استاد القاهرة الدولي.

وشدد مارسيل كولر على أن الفريق لعب 7 مباريات في مطلع الموسم الحالي على ألقاب كبيرة، ولم نحصل على فرصتنا الكاملة للاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد، ولم نخض فترة إعداد مناسبة، خاصة وأنني أحتاج إلى فترة إعداد تصل ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهو ما لم يحدث من الأساس.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن جميع لاعبي الفريق الدوليين بذلوا جهدا كبيرا في الموسم الماضي، لاسيما وأنهم خاضوا 70 مباراة طيلة الموسم المنصرم.

وأتم: دوري مع الفريق كمدرب ينحصر في الأمور الفنية والتكتيك، أما الأمور البدنية فهي من اختصاص النادي في المقام الأول، وفي النهاية أنا لا أملك عصا سحرية.