«بداية جديدة».. قوافل جامعة قناة السويس في القنطرة شرق لتقديم خدمات طبية وبيطرية مجانية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة في تنفيذ مبادراتها لدعم وتنمية المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن القافلة الأخيرة

التي توجهت اليوم الإثنين إلى قرية الشهيد حمدي البيومي بجلبانه القنطرة شرق لتقديم خدمات طبية وزراعية وبيطرية مجانية ، جاءت ضمن مبادرة "بداية جديدة" التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والزراعية والبيطرية في المناطق النائية، وتقديم الاستشارات والرعاية اللازمة لأهالي هذه المناطق.

و أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت مجموعة من العيادات الطبية المتخصصة، حيث تم الكشف وتقديم العلاج المجاني لـ585 حالة من مختلف الفئات العمرية. تضمنت العيادات تخصصات الجلدية 100 حالة، الجراحة 3 حالات، المسالك البولية 6 حالات، النساء والتوليد 10 حالات، الباطنة 45 حالة، الأطفال 63 حالة، الرمد 85 حالة، الأسنان 48 حالة، طب الأسرة 48 حالة ، الأنف والأذن 64 حالة، والعظام 113حالة.

وأضافت أن كلية الزراعة شاركت بفعالية من خلال تنظيم زيارة ميدانية لمزارع المانجو، واليوسفي، والجوافة، وبنجر السكر في المنطقة، حيث تم رصد المشكلات التي تواجه المزارعين وتقديم الاستشارات الزراعية اللازمة لحلها، بالإضافة إلى توزيع المبيدات الحشرية مجاناً.

في إطار الخدمات البيطرية، قدمت القافلة خدماتها لـ85 مستفيداً من مربي الأبقار، والجاموس، والأغنام، والأرانب، والدواجن، حيث تم تقديم الاستشارات البيطرية وعلاج الحيوانات.

أما في مجال التمريض، قام الفريق بقياس مستوى معرفة المرضى حول بعض المعلومات الصحية الأساسية، مثل التعامل مع نزلات البرد، ومرضى الضغط، والسكر، وتم تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وتقديم التثقيف الصحي اللازم.

وشملت الإرشادات نصائح حول عزل المصاب بنزلات البرد، وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون إشراف طبي، واستخدام الكمادات في حالات السخونة، بالإضافة إلى تقديم نصائح غذائية لمرضى السكري وضغط الدم، وتوجيهات حول كيفية التعامل مع الجروح.

شارك بالقافلة الدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



يُذكر أن القافلة نُظمت تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل.

