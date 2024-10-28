الجبوري: الإعلام الرقمي ضروري لمواجهة المخططات الإسرائيلية

أكد الوزير المفوض الدكتور حيدر الجبوري، مدير إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية، على هامش اليوم الثاني من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي تنظمها الأكاديمية العربية للنقل البحري، أهمية استثمار الإعلام الرقمي للتصدي للمخططات الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار الجبوري إلى أن الإعلام الرقمي يمثل أداة حيوية لدعم الحق الفلسطيني، موضحاً أن قيادة الشباب لهذا التوجه عبر استثمار منصات التواصل الاجتماعي ضرورية لنقل الحقيقة، خاصةً في ظل التحولات النوعية التي شهدتها المنطقة بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف الجبوري أن تمكين الشباب العربي من استخدام الإعلام الرقمي يشكل فرصة كبيرة لمواجهة التحديات، حيث أبرزت الأحداث الأخيرة دور الإعلام الرقمي كوسيلة نضالية موازية للشعب الفلسطيني، وشهدت منصات التواصل حراكاً واسعاً لدعم الرواية الفلسطينية، لاسيما في أوروبا وأمريكا.

من جهته، حذر نبيل نجم الدين، المتخصص في العلاقات الدولية، من تأثير الموجات التضليلية التي تستهدف وعي الشباب العربي من خلال الرسائل الرقمية الموجهة.

كما تطرقت أسماء الحسيني، مدير تحرير الأهرام، إلى التحديات التي تواجه الإعلام التقليدي، موضحةً أن هناك تراجعاً ملحوظاً في المؤسسات الإعلامية منذ عام 2005، وداعيةً إلى ابتكار وسائل تمويل جديدة لضمان استدامة الإعلام.

وفي ذات السياق، أكد الإعلامي العراقي الدكتور جواد العلي، عضو نقابة الصحفيين العراقيين، أن المستقبل يحمل آفاقاً واسعة للشباب في مجال الإعلام، مشيراً إلى أن الجامعات العراقية تخرج نحو 1500 صحفي سنوياً، ويحتاجون إلى دعم وتدريب لدمجهم بفاعلية في المؤسسات الإعلامية لتحقيق الأهداف التنموية.

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