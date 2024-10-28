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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استبعاد مدير مدرسة مصر الحديثة في بورسعيد وإحالته للتحقيق

جانب من جولة مدير
جانب من جولة مدير التعليم في المدرسة
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قرر طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، استبعاد مدير مدرسة مصر الحديثة الأساسية، وإحالته للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية، نظرا لعدم الانضباط وتدني الأوضاع الإدارية والتعليمية بالمدرسة.

استبعاد مدير مدرسة مصر الحديثة في بورسعيد وإحالته للتحقيق

كما أعلنت المديرية، في بيان مقتضب لها، أنه قرر أيضًا مدير مديرية التعليم إحالة بعض معلمي المدرسة للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية، للإخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي، وذلك خلال تفقده سير العملية التعليمية بالمدرسة.

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