بأنامل ماهرة.. "مروة" تجسد الطبيعة والخيال بلوحاتها

فنانة جميلة استطاعت عندما تري لوحاتها ، تسبح في عالم الخيال والجمال، وهي مروة علي أحمد، ابنة مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتروي “‏مروة” للبوابة نيوز أنها تعشق الرسم منذ طفولتها، وأنها أرادث إثقال موهبتها من خلال الدراسة، فالتحقت بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية،و تخرجت عام 2005 بتقدير عام جيد جامعة المنصورة، وتتابع أنها واصلت موهبتها من خلال عملها كمدرسة تربية فنية، وتتابع ـنها عضو في نقابة الفنانين التشكيليين .

‏و تستكمل “أحمد” أنها بدأت تشارك في معارض نقابة الفنانين التشكيليين بالدقهلية، ودعمها محسن صالح نقيب الفنانين التشكيليين بالدقهلية، فكانت تلك بداية انطلاق موهبتها الحقيقية من خلال عرض لوحاتها في المعارض للجمهور.

وتتابع أنها طورت رسمها تدريجي، حيث كانت ترسم البورتريه بطريقة تعبيرية، ثم طورت طريقة رسمها لطريقة كلاسكية، فعبرت عن رسوماته بالألوان، وعن انفعالات اللوحة، فاستخدمت خامات كتير، ومنها ألوان الزيت والاكريليك وألوان الخشب.

وتضيف “أحمد ” أنها شاركت في عدة معارض منها الصالون الثالث عشر عام 2020 أتيليه المنصوره والثقافة، وكما شاركت في معرض مختارات من أعمال فناني الدقهلية مقام بقصر ثقافة المنصورة ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية في عام 2021.

و‏شاركت في معرض مصر أمي مكتبة المنصوره العامة 2021 ،وشاركت في ايفينت الرسمي من الطبيعة المقام في رأس البر عام 2021 ،وشاركت في معرض الصالون 24 لفناني نقابة الفنانين التشكيليين، وشاركت بلوحاتها في أعياد الدقهلية بمكتبه مصر العامة، وكما شاركت في معرض القطع الصغيرة الثاني المقام في دار بن لقمان بالمنصورة ، وتتابع أنها شاركت في معرض همسات فنية وشاركت في معرض مارس شهر الربيع والمرأة المقام في مكتبة مصر العامة، وشاركت في معرض بانوراما النيل في مكتبه مصر العامة وشاركت في معرض الصالون الثاني دورة كوكب الشرق أم كلثوم وشاركت ايه في معرض آدم وحواء المقام في دار ابن لقمان القومي بالمنصورة .

‏و تستكمل أنها شاركت أيضا "في معرض روح الفن في قصر ثقافة الأنفوشي الإسكندرية وشاركت في معرض مختارات المقام في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية وشاركت في في معرض أوتار 1، والذي أقيم ‏في دار الأوبرا المصرية ومعرض أوتار 2 في دور الأوبرا المصرية.

‏وتضيف أحمد أنها شاركت في معرض ملتقي ايزيس المقاوم في دار الاوبرا المصرية شاركت في معرض الفنون مش جنون في قاعة الأهرام للفن صالون الأهرام الدولي الخامس في 2023

‏شاركت في معرض ايزيس٣ ، الذي أقيم في دار الاوبرا المصرية العام الجار،

‏و تستكمل انها شاركت في صالون الأهرام الدولي التاسع تحت عنوان كارنفال المقام في قاعة الأهرام 2024

‏وشاركت في معرض خمسة في 10 المقام في دار ابن لقمان 2023 وشاركت في معرض شخصي الأول افتتح الدكتور اسماعيل صيام، ومحسن صالح نقيب التشكيلين بالدقهلية في مكتبه مصر العامة.

‏ وتتابع أنها شاركت فيه معرض الشخص الثاني ،وجاء ذلك بخضور دكتور علا يوسف رئيس قسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان وعضو المجلس الأعلى للثقافه و نقيب الفنانين التشكيليين بالدقهلية .

‏و تضيف" أحمد" أنها حصلت على العديد من الأوسمة والدروع وشهادات التقدير ، وتحلم بالشهرة والنجومية وتمثيل مصر علي خطى كبار الرسامين.