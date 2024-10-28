طلب برلماني للحكومة بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح

قالت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفلاح المصري هو أصل مصر الذى لا يتوقف عن الإنتاج حتى فى أصعب الظروف المعيشية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا حول "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".

وقدمت النائبة هيام فاروق عدد من التوصيات خلال كلمتها، مشيرة إلي أن الجهود التى تقوم بها الدولة لدعم الفلاح من خلال البنك الزراعى محل تقدير لكننا نوصي بالتوسع فى القروض الميسرة للمزارعين.

وتابعت النائبة هيام فاروق، كما نقدر جهود رقمنة الخدمات المقدمة للفلاح ، ونطالب الحكومة الموقرة بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح، وسرعة التغلب على مشكلة تسويق المحصولات الزراعية وذلك من خلال توسع الحكومة فى الزراعات التعاقدية لضمان سعر عادل لكل من المزارع والتاجر والمستهلك.

واختتمت كلمتها قائلة، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أوصى بأن يتم تخصيص أراض بالقرى للتصنيع الزراعي ومشروعات الإنتاج الداجني.